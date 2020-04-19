عبد المهدي يعلن قرب إطلاق منحة الطوارئ وحذف من لا تتوفر فيه الشروط

اعلن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، الاحد، عن قرب إطلاق منحة الطوارئ وحذف من لا تتوفر فيه الشروط، فيما أكد وجود معركة مع "داعش" في كل يوم.
وقال عبد المهدي في كلمة له خلال الاجتماع الخامس للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة كورونا، إن "إجراءات العراق كانت مبكرة وجيدة والدليل انها حققت نتائج إيجابية في مواجهة فيروس كورونا".
وأضاف "نلاحظ بشكل عام التزاما جيدا ومبادرات شجاعة في مجال التكافل الاجتماعي"، مشدداً بالقول "خلال فترة قصيرة سيتم إطلاق منحة الطوارئ وحذف من لا تتوفر فيه الشروط".
وتابع أن "كل يوم هناك معركة مع داعش ونقدم شهداء ونصيب ونقتل ونعتقل كثير من الارهابيين"، مشيرا الى "الاسواق متخمة في النفط وهنالك صعوبات مالية عدة".
وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.
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