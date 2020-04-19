تسجيل 596 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا خلال 24 ساعة

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأحد في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن حصيلة ضحايا الوباء في مستشفيات البلاد بلغت 16060 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية بـ5850 حالة جديدة إلى 120067 إصابة.



وتمثل أرقام اليوم أدنى حصيلة وفيات يومية بسبب الفيروس في المملكة المتحدة منذ السادس من أبريل، غير أن عدد الضحايا الحقيقي قد يكون أكبر لكونه يضم حالات وفاة خارج المستشفيات.