شفاء سبعة مصابين بفايروس كورونا في اربيل

وقالت صحة اربيل في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سبعة مصابين بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء في المحافظة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتشهد بغداد والمحافظات حظراً شاملاً للتجوال منذ 17 آذار الماضي ضمن إجراءات الحكومة في مواجهة فايروس كورونا.