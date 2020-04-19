أعلنت وكالة الصحة العامة السويسرية اليوم الأحد تسجيل 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان وكالة الصحة العامة: "تم تسجيل 336 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 27740، كما تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 1135".
وقد أعلنت الحكومة السويسرية، مؤخرا أنها ستبدأ تدريجيا اعتبارا من 27 أبريل في تخفيف القيود الجذرية التي فرضتها الشهر الماضي لمواجهة فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. ارتفاع بعدد ضحايا فيروس كورونا في سويسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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