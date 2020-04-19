خلال 24 ساعة.. ارتفاع بعدد ضحايا فيروس كورونا في سويسرا

وجاء في بيان وكالة الصحة العامة: "تم تسجيل 336 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 27740، كما تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 1135".

وقد أعلنت الحكومة السويسرية، مؤخرا أنها ستبدأ تدريجيا اعتبارا من 27 أبريل في تخفيف القيود الجذرية التي فرضتها الشهر الماضي لمواجهة فيروس كورونا.