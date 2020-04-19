محافظ البصرة يوجه بغلق قضاء الزبير لكثرة الملامسين وعدم الالتزام بحظر التجوال

وجه محافظ البصرة أسعد العيداني، الأحد، بإغلاق قضاء الزبير في المحافظة بالكامل لكثرة الملامسين وعدم الالتزام بحظر التجوال. وقال العيداني في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر إغلاق قائممقامية قضاء الزبير بالكامل". وأضاف أن "قرار الإغلاق جاء لكثرة الملامسين في القضاء وعدم الالتزام بحظر التجوال".



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