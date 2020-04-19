الرد السريع: اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي بداعش بعملية نوعية في داقوق

اعلنت فرقة الرد السريع، الاحد، عن اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي في "داعش" بعملية نوعية في قضاء داقوق بكركوك.
وقال المكتب الاعلامي لفرقة الرد السريع في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي في تنظيم داعش الارهابي بعملية نوعية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك على يد قيادة فرقة الرد السريع".
وأضاف البيان أن العملية "تمت بالتعاون مع جهاز الامن الوطني".
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