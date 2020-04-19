بيان مشترك لممثلي المرأة في السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن العنف الأُسري

أصدر الاجتماع المشترك لممثلي المرأة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأحد، بيانا بشأن ظاهرة العنف الأُسري في ظل أزمتي الاقتصاد العراقي ووباء كورونا على خلفية حادثة ملاك الزبيدي التي توفيت حرقاً في النجف. ودعا البيان إلى الإسراع بتشريع قانون الحماية من العنف الأسري وجعله من أولويات عمل أُولى جلسات مجلس النواب. وفي ادناه نسخة من البيان:

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