بالوثائق.. مقترحات وزارة الصحة بشأن حظر التجوال خلال رمضان

تنشر الخليج 365، بالوثائق مقترحات وزارة الصحة بشأن حظر التجوال خلال شهر رمضان. وتضمنت المقترحات جعل دوام دوائر الدولة بنسبة لا تزيد عن 50% والسماح لاصحاب الحرف وسواق التكسي بالعمل نهاراً. وأدناه التفاصيل:

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