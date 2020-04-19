رئيس القضاء الاعلى يناقش مع نواب نينوى التعجيل في إطلاق سراح الموقوفين

أفاد مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، بأن رئيس المجلس القاضي فائق زيدان استقبل أعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى "محمد اقبال وعبد الرحيم الشمري".
وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "القاضي فائق زيدان ناقش معهم الجهود الاستثنائية لعمل المحاكم في عموم العراق، وفي محافظة نينوى على وجه الخصوص بغية التقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا والتعجيل في إطلاق سراح الموقوفين ممن لاتوجد بحقهم أدلة كافية".
كما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى على هامش اللقاء أن القضاء يقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين ويطبق القانون بحياد تام ولايسمح بإستغلال القضاء لتحقيق أغراض غير مشروعة ولحسابات سياسية، لكن هذا لايعني عدم محاسبة من يخالف القانون لدفع الكلام عن التأثير السياسي على القضاء".
ونبه رئيس مجلس القضاء "الى ضرورة عدم تصديق كل ما ينقله البعض بخصوص العلاقة بالقضاء واستغلال ذلك لتحقيق الأغراض السياسية وبنفس الوقت عدم تبني رواية من يخالف القانون بحجة أنه مستهدف لسبب سياسي للتخلص من محاسبة القضاء له لأن القضاء لايمكن أن يتخذ إجراء قضائي معين إلا وفق الأدلة التي نص عليها القانون".
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