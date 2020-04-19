اللجنة العليا تقرر رفع حظر التجوال في رمضان جزئيا

قررت اللجنة للصحة والسلامة الوطنية، الاحد، رفع حظر التجوال جزئيا في شهر رمضان، فيما اشارت الى ان مناطق محددة سيتم استثناؤها من قرار رفع الحظر.
وقال مصدر من داخل اللجنة لـ الخليج 365، انه "تقرر رفع حظر التجوال في رمضان جزئيا، من السادسة صباحا ولغاية السابعة مساء".
واضاف ان "هناك استثناء من رفع حظر التجوال الجزئي خلال شهر رمضان لعدد من المناطق المحددة"، مشيرا الى انه "تقرر تخصيص قطع أراضٍ للملاكات الصحية وتوزيع مكافئات مالية تصل لـ500 ألف دينار".
يذكر ان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت اليوم الاحد اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لمناقشة حظر التجوال ودعم الملاكات الصحية.
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