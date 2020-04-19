الاعلام الامني يصدر توضيحا بشأن الانفجارات قرب قضاء الدور

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاحد، توضيحا بشأن الانفجارات قرب قضاء الدور.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وجهت طائرات F_16 العراقية ضربات دقيقة لأوكار عصابات داعش الإرهابية في جزيرة عبد العزيز وسط نهر دجلة غربي قضاء الدور في محافظة صلاح الدين".
واضافت انه "ادى الى قتل مجموعة من العناصر الإرهابية وتدمير الأوكار بالكامل"، مشيرة الى ان "هذه الأماكن كانت تنطلق منها العناصر الإرهابية لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين".
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