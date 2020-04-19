سماع دوي انفجارات قرب قضاء الدور

افاد مصدر امني، الاحد، بسماع دوي انفجارات قرب قضاء الدور. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دوي انفجارات لم تعرف طبيعتها سمعت قرب قضاء الدور في محافظة صلاح الدين". واضاف المصدر ان "المعلومات الاولية تشير الى قصف مضافات تابعة لداعش".

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