القبض على عصابة تسرق 'التك تك' من شرقي بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الاحد، القبض على عصابة لسرقة الدراجات النارية بـ"الجرم المشهود".
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن مفارز مكتب (التاجي) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض وبوقت قياسي على ثلاثة متهمين وبحوزتهم دراجتان نوع" تك تك صفراء اللون" قاموا بسرقتهما من شرق العاصمة بغداد.
وأوضح البيان، أنه تم توقيف المتهمين وفق المادة (٤٤٦) ق.ع ، مبينا أنه لدى التحقيق معهم اعترفوا باكثر من سبع عمليات سرقة للدراجات من المنطقة ذاتها، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصولياً .
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