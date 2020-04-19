خلال 24 ساعة.. اعتقال 55 شخصا في بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاحد، عن اعتقال 55 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دوريات نجدة بغداد القت القبض على ٥٥ شخصا من المخالفين لتعليمات حظر التجوال ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

واضاف انه "تم تسليمهم الى مراكز الشرطة اصوليآ".