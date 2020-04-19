اقدم متظاهرون في مدينة الكوت، الاحد، على قطع شارع رئيسي وسط المدينة. وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من موظفي عقود صندوق دعم واسط، خرجوا اليوم في تظاهرة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ أربعة اشهر. واضاف ان المتظاهرين قطعوا الشارع الرئيسي وسط المدينة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. متظاهرون يقطعون طريقا رئيسيا وسط الكوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.