شائعات كورونا.. ترامب يستعين بالمشعوذين وفرنسا تطرد المرضى من المستشفيات

فخلال الأيام الماضية، تداول مستخدمون لموقع فيسبوك صوراً تزعم أنها "تُظهر قوات الأمن الفرنسية تخرج بالقوة المجنّسين من المستشفيات في وسط انتشار فيروس كورونا المستجدّ لترك الأسرّة للفرنسيين من أصول فرنسية".

ولكن عند البحث على موقع "Agoravox"، ستجد أن هذا الخبر غير صحيح، والصور تعود إلى نيسان 2010 لمظاهرة للعاملين في القطاع الصحي.

ترامب

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر استدعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشعوذين لحمايته من فيروس كورونا.

الفيديو يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب محاطاً بمجموعة من الرجال يضعون أيديهم على كتفيه والرجل الواقف على أقصى يسار الشاشة وكأنه ينطق بتعويذة.

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إلا أنه عند البحث عن الفيديو على مواقع البحث، ستجد أنه يعود إلى ايلول 2017، عندما قام ترامب بدعوة رجال الدين المسيحي للصلاة على ضحايا الإعصار هارفي.

مصر

وبعد ازياد معاناة المصريين المقيمين بالكويت بعد تفشي أزمة كورونا، تداول مئات مستخدمي مواقع التواصل، ولا سيما في مصر، صورة على أنها لمصريين عالقين في الكويت في ظل أزمة كورونا وإغلاق مصر لمطاراتها.

ولكن عند البحث عن أصل الصورة، ستجد أنها قديمة ومن ماليزيا وهي لمجموعة من اللاجئين من بنغلادش.