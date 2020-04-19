أول دولة عربية تعلن خلوها من اية اصابات بكورونا

وقالت الوزارة في بيان لها أن "عدد الحالات المؤكدة بلغت منذ ظهور الفيروس في البلاد منتصف آذار الماضي، سبع حالات (4 نساء و3 رجال) وقد تم شفاء الحالات الـ 6 من الحالات التي تم الإعلان عنها منذ ظهور المرض، وسجلت حالة وفاة 1 من الحالات المعلنة".

وأضافت أن "عدد الخاضعين للحجر الصحي يبلغ 752 شخصا، ما زالت السلطات تتحفظ عليهم إلى حين التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس".

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وكانت وزارة الصحة الموريتانية أعلنت في 13 اذار الماضي تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأجنبي قادم من أوروبا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.