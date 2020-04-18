العراق ومصر يبحثان إمكانية تبادل الخبرات بشأن كورونا

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح تلقى، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، مبينا انه "جرى، خلال الاتصال، التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين، و دعم جهود العراق للحفاظ على سيادته واستقراره وأمنه".

وهنأ السيسي "الرئيس صالح بتكليفه مصطفى الكاظمي رئيساً لمجلس الوزراء"، متمنياً لـ"الكاظمي الموفقية في مساعيه لتشكيل الحكومة".

واشار الى "أهمية دور العراق في المنطقة".

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من جانبه شكر رئيس الجمهورية الرئيس المصري "على اتصاله"، متمنياً "للاشقاء في مصر المزيد من التقدم والرفاهية".

واشاد بـ"الروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين"، لافتا الى "حرص العراق على تعزيز أطر التعاون المتبادل".

وثمن "موقف جمهورية مصر الداعم للعراق في مختلف المجالات، ودورها الحيوي في ترسيخ العمل المُشترك لمواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة".

وبحسب البيان فقد تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الجهود المشتركة لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن، إلى جانب استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها على المستوى الوطني في البلدين لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وبحث إمكانية تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة في هذا الإطار بين أجهزة الرعاية الصحية بالدولتين الشقيقتين.