وزير العمل يعلن توزيع رواتب الحماية بين مليون و300 ألف من مستحقيها

اعلن وزير العمل باسم الربيعي، السبت، عن توزيع رواتب الحماية بين مليون و300 ألف من مستحقيها. وقال الربيعي بحسب وكالة الانباء العراقية، "وزعنا رواتب الحماية الاجتماعية على مليون و300 ألف من مستحقيها، ونبحث عن خطط بديلة لمنح مبالغ الحماية الاجتماعية لمن هم خارج خط الفقر". وأضاف "الزمنا ارباب العمل بتسليم مستحقات العمال خلال فترة حظر التجوال"، متعهداً بـ"تسليم استحقاقات المعاقين المالية بأقرب وقت".

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