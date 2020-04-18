تركيا.. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لتصبح الأعلى في الشرق الأوسط

وسجلت تركيا زيادة 3783 حالة إصابة مؤكدة خلال 24 ساعة، مما قربها أيضا من العدد الإجمالي للإصابات في الصين التي ظهر فيها المرض.

وصرح قوجة بأن 121 مصابا توفوا في تلك الفترة مما رفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 1890.



كما تعافى 1822 مريضا حتى الآن، علما أن عدد الفحوص التي أجريت في 24 ساعة بلغت 40520.

هذا، وقالت وزارة الداخلية إنها مددت القيود على السفر بين 31 مدينة لمدة 15 يوما إضافية اعتبارا من منتصف ليل اليوم السبت.