بالصور.. الحشد يعلن انجاز بناء جميع قبور ضحايا كورونا في وادي السلام

أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن انجاز بناء جميع قبور المتوفين بفيروس كورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف الاشرف والبالغ عددها حتى اليوم (٤٤) قبراً. وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بتوجيه مباشر من قبل آمر اللواء الثاني بالحشد الشعبي طاهر الخاقاني تمت المباشرة وبشكل فوري باستكمال بناء جميع القبور وبشكل نموذجي مع وضع اسماء وتاريخ الوفاة عليها لتسهيل وصول ذويهم".



وأضاف، أن" اللواء الثاني بالحشد الشعبي تحمل جميع التكاليف".

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