- 1/2
- 2/2
2020-04-18 | 19:04
1,064 مشاهدة
أعلن الحكم الدولي لؤي صبحي، اعتذاره عن تكليفه بمنصب في لجنة الحاكم بالهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة.
وكانت التطبيعية قد سمت رؤساء وأعضاء لجان الاتحاد في وقت سابق اليوم السبت، حيث تواجد اسم صبحي ضمن أعضاء القسم التقني والاداري والمالي للجنة الحكام.
وقال صبحي في بيان تلقته الخليج 365، "اعتذر عن التكليف للعمل في القسم الاداري لكوني اود العمل في تطوير الحكام وكوني من المشاركين في دورة فوتورو 2019".
وأضاف "لدي القدرة والكفاءة الفنية ولدي سيرة ذاتية لدى الاتحادين الدولي والاسيوي التي تؤهلني للعمل في تطوير وتأهيل التحكيم للمستوى الذي نطمح له .. شكرا للهيئة التطبيعية".
وقال صبحي في بيان تلقته الخليج 365، "اعتذر عن التكليف للعمل في القسم الاداري لكوني اود العمل في تطوير الحكام وكوني من المشاركين في دورة فوتورو 2019".
وأضاف "لدي القدرة والكفاءة الفنية ولدي سيرة ذاتية لدى الاتحادين الدولي والاسيوي التي تؤهلني للعمل في تطوير وتأهيل التحكيم للمستوى الذي نطمح له .. شكرا للهيئة التطبيعية".
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر حكم دولي يعتذر عن تكليفه بمنصب في لجنة حكام اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.