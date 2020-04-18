حكم دولي يعتذر عن تكليفه بمنصب في لجنة حكام اتحاد الكرة

وكانت التطبيعية قد سمت رؤساء وأعضاء لجان الاتحاد في وقت سابق اليوم السبت، حيث تواجد اسم صبحي ضمن أعضاء القسم التقني والاداري والمالي للجنة الحكام.

وقال صبحي في بيان تلقته الخليج 365، "اعتذر عن التكليف للعمل في القسم الاداري لكوني اود العمل في تطوير الحكام وكوني من المشاركين في دورة فوتورو 2019".



وأضاف "لدي القدرة والكفاءة الفنية ولدي سيرة ذاتية لدى الاتحادين الدولي والاسيوي التي تؤهلني للعمل في تطوير وتأهيل التحكيم للمستوى الذي نطمح له .. شكرا للهيئة التطبيعية".