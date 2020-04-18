سقوط ثلاث قنابر هاون قرب مقر عسكري شمال الرطبة

افاد مصدر امني، السبت، بسقوط ثلاث قنابر هاون قرب مقر عسكري شمال الرطبة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ثلاث قنابر هاون سقطت، مساء اليوم، قرب محيط مقر عسكري للجيش في منطقة الضبعات شمال الرطبة (310كم غرب الرمادي)، دون وقوع خسائر مادية او بشرية". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القصف كان من قبل تنظيم داعش الارهابي".

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