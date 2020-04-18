الشابندر يدعو الكاظمي للتدقيق في الاسماء المرشحة لتسلم الحقائب الوزارية

دعا السياسي العراقي عزت الشابندر، السبت، رئيس مجلس الوزراء المكلف إلى التدقيق في الاسماء المرشحة لتسلم الحقائب الوزارية. وقال الشابندر في تغريدة اطلعت عليها الخليج 365، : "إلى مصطفى الكاظمي.. ‏ارجو التدقيق في الاسماء المرشّحة لتسلُّم الحقائب الوزارية و اخذ التَعَهُّد المسؤول من كل وزير بأنه لم يقدّم ايّ نوعٍ من الضّمانات أو الالتزامات الخاصة كثمنٍ مقابل ترشيحه".



‏وكان رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي أكد، اليوم السبت، أنه يريد فريقاً حكومياً كفوءاً ونزيهاً يواجه الازمات ويسير بالبلاد نحو النجاح.



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