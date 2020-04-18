اخبار العالم / اخبار العراق

تشيلسي يتصدر سباق التعاقد مع نجم نابولي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-04-18 | 18:20

تشيلسي يتصدر سباق التعاقد مع نجم نابولي

161 مشاهدة

Advertisements
كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي الإنجليزي، هو الأقرب لضم الدولي البلجيكي، داريس ميرتينز، مهاجم نابولي الإيطالي.
ميرتينز سيكون متاحًا في الصيف المقبل بدون مقابل، بعد نهاية عقده مع نابولي، وهو الاحتمال الأقرب بسبب رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة.

وكشفت صحيفة "كوريري" الإيطالية، عن "وجود عرض رسمي من تشيلسي للاعب البلجيكي، بعدما تواصلت إدارة البلوز مع وكيل ميرتينز، وأخبر مهاجم نابولي، برغبة النادي في ضمه".


اللاعب الذي سيبلغ الـ33 من عمره الشهر المقبل، يعتبر الهداف التاريخي لنادي نابولي، حيث لعب لأصحاب ملعب سان باولو منذ 2013.

ورغم عرض موناكو الفرنسي لضم اللاعب، إلا أن ميرتينز يرغب في خوض تجربة اللعب بالدوري الإنجليزي، الأكثر جاذبية بالنسبة له.

بالإضافة إلى تشيلسي، هناك أيضًا اهتمام كبير بضم اللاعب من مانشستر يونايتد وآرسنال في .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يتصدر سباق التعاقد مع نجم نابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا