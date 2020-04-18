تشيلسي يتصدر سباق التعاقد مع نجم نابولي

ميرتينز سيكون متاحًا في الصيف المقبل بدون مقابل، بعد نهاية عقده مع نابولي، وهو الاحتمال الأقرب بسبب رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة.

وكشفت صحيفة "كوريري" الإيطالية، عن "وجود عرض رسمي من تشيلسي للاعب البلجيكي، بعدما تواصلت إدارة البلوز مع وكيل ميرتينز، وأخبر مهاجم نابولي، برغبة النادي في ضمه".



اللاعب الذي سيبلغ الـ33 من عمره الشهر المقبل، يعتبر الهداف التاريخي لنادي نابولي، حيث لعب لأصحاب ملعب سان باولو منذ 2013.

ورغم عرض موناكو الفرنسي لضم اللاعب، إلا أن ميرتينز يرغب في خوض تجربة اللعب بالدوري الإنجليزي، الأكثر جاذبية بالنسبة له.

بالإضافة إلى تشيلسي، هناك أيضًا اهتمام كبير بضم اللاعب من مانشستر يونايتد وآرسنال في الدوري الإنجليزي.

