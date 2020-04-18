النفط تصدر ايضاحاً بشأن معدلات الانتاج واتفاق اوبك الاخير

اصدرت وزارة النفط، السبت، ايضاحاً بشأن معدلات الانتاج واتفاق منظمة اوبك الاخير، مؤكدة ان الطلب على النفط الخام بات يقل بشكل يومي وسريع بسبب امتلاء الخزانات بشكل غير مسبوق. يتبع..

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