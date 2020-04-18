صحة النجف تعلن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

اعلنت دائرة صحة النجف، السبت، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وقالت دائرة الصحة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف قام هذا اليوم السبت باجراء الفحوصات على 88 عينة وتأكيدها من قبل مختبر الصحة المركزي في بغداد".
وأضاف البيان أن "هذه الفحوصات اثبتت ان 7 عينات منها مصابة بالفايروس"، مشيرا الى أنه "بذلك يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في النجف 282 حالة مؤكدة و203 شفاء و5 حالات وفاة".
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