تطبيعية اتحاد الكرة تعلن تشكيل وتسمية لجانها الجديدة

وكان الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، قد اعلن تشكيل اللجنة التطبيعية برئاسة اياد بنيان.

وذكر بيان عن الاتحاد تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن " الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم سلسلة اجتماعاتها المتواصلة عبر الدائرة الالكترونية برئاسة اياد بنيان، وبحضور الاعضاء كافة، والامين العام، وخرجت بجملة من القرارات التي تتعلق بهيكلية وتنظيم لجان الاتحاد كافة".



وجاءت قرارات اللجنة كالآتي:أولاً: تقرر تسمية شامل كامل محمد، رئيساً للجنة الفنية والتطوير، وعضوية كل من :1-الخبير داود سلمان العزاوي .2- أكرم عبد الواحد محمد أمين .3-ذوالفقار صالح عبدالحسين .4- وسام نجيب صليوة .5- رافد سالم.

ثانياً : أ- تقرر تسمية الدكتور (علاء عبدالقادر نعمة) رئيس لجنة الحكام المركزية، وعضوية كل من:

1-محمد سليم .

2-رعد سليم .

3- حازم حسين .

4- محمود نور الدين .



5- محمد كاظم عرب .6-أحمد خضير .7- سيروان سلمان .8-سبهان أحمد .ب- تسمية السيد (كاظم عودة) مديراً لدائرة الحكام، وعضوية كل من :1- سمير مهنا2- نجاح رحم

• وتتضمن اللجنة الرئيسية عدة أقسام، وتشرف عليها مجموعة من الحكام، وتشمل :

أ‌- القسم الفني، ويتألف من :

1- كاظم عودة .

2-سمير مهنا .

3- محمد كاظم عرب .

4- نجاح رحم .

ب‌- القسم البدني، ويتألف من السادة :

1- سمير شبيب .

2-أحمد عبدالحسين .

3-نجم عبود .

4-أرسلان قادر .

ج- تقرر تسمية طارق عبد الحافظ، رئيساً للقسم التقني والاداري والمالي للجنة الحكام، وعضوية كل من السادة:

1- لؤي صبحي أديب .

2- عماد عبدالرزاق .

3-عباس عبدالكريم .

4- تقني فني تسند الى شخص محترف لاحقاً .

د- قسم المراحل السنية، مدرسة الحكام، وتتألف من السادة :

1- شاكر محمود .

2-محمد غني .

3- خليل ابراهيم .

4- عبد الكاظم حسن .

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ثالثاً : تقرر تسمية محمد قحطان، رئيسا لهيئة التراخيص، وعضوية كل من السادة :

1-حسين فلامرز .

2-مهند قاسم زغير .

3-رياض عدنان الحيدري .

رابعاً: تقرر تسمية يوسف فعل ضمد، مديراً للدائرة الاعلامية في اتحاد الكرة .

خامساً: إلحاقاً بمحضر الاجتماع رقم (3) المنعقد بتاريخ 13/4/2020 ، تقرر أن يكون اأسعد لازم علي) أحمد محمد علي كامل ضمن اللجنة الخاصة لمراجعة وصياغة النظام الأساسي للاتحاد العراقي المركزي والاتحادات الفرعية وروابط (الحكام – المدربين – اللاعبين الدوليين)، وبذلك يكون جميع أعضاء الهيئة التطبيعية في اللجنة حسب توجيهات الاتحاد الدولي.

سادساً: الهيئة التطبيعية مستمرة بالاجتماعات الدورية عبر الدائرة الإلكترونية، وسوف تكون هناك ورش عمل قادمة ومباشرة مع ممثلي الأندية والاتحادات الفرعية والروابط والأكاديميين والمعنيين بالشأن الرياضي بعد رفع الحظر ان شاء الله.

