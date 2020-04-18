نقابات واتحادات مهنية ترفض 'اساءة' وزير الصحة بحق اطباء وصيادلة العراق

تنشر الخليج 365، بياناً صادراً من نقابات واتحادات مهنية ترفض فيها "اساءة" وزير الصحة جعفر علاوي بحق اطباء وصيادلة العراق. وسبق أن دعت نقابة الاطباء، وزير الصحة جعفر علاوي بالاعتذار الفوري لجميع اطباء العراق عن "الإساءات والتهم" التي كررها على منابر الاعلام، مهددة بموقف آخر في حال تكررت هذه الإساءات. وأدناه نص البيان:

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