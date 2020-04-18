الخارجية تعلن مُغادرة الرحلة الاستثنائيّة لإعادة العراقيين من بيروت

أعلنت وزارة الخارجية، السبت، عن مغادرة الرحلة الاستثنائية لإعادة العراقيين من بيروت إلى بغداد.
وقال المُتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الرحلة الاستثنائيّة غادرت اليوم من بيروت إلى بغداد وعلى متنها (122) كانت قد أكملت سفارتنا هناك جميع إجراءاتها".
وأضاف الصحاف، أن "عودة العراقيين تم عبر طيران الخطوط الجوّية العراقيّة
وأضاف الصحاف، أن "عودة العراقيين تم عبر طيران الخطوط الجوّية العراقيّة
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