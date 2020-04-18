تسجيل هزة ارضية في مدينة زاخو

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مراصدنا سجلت حدوث هزة ارضية عصر اليوم في مدينة زاخو بمحافظة دهوك".

وأضاف البيان "الهزة بلغت قوتها 2.9 درجة وتم الشعور بها من قبل مواطني المدينة".