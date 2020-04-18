اعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل، السبت، عن تسجيل هزة ارضية في مدينة زاخو بقوة 2.9 على مقياس ريختر.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مراصدنا سجلت حدوث هزة ارضية عصر اليوم في مدينة زاخو بمحافظة دهوك".
وأضاف البيان "الهزة بلغت قوتها 2.9 درجة وتم الشعور بها من قبل مواطني المدينة".
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