تأكدت رسميا، اليوم السبت، إصابة أكثر من 2,250,000 شخص بفيروس كورونا المستجد، نصفهم في أوروبا، بحسب تعداد أجرته فرانس برس بالاستناد إلى مصادر رسمية.
وأحصيت 2,251,695 إصابة على الأقل، بينها 154188 وفاة، وسجلت بشكل خاص في أوروبا، القارة الأكثر تأثرا بالوباء إذ سجلت فيها 1,115,555 إصابة و97985 وفاة، وأيضا في الولايات المتحدة (706779 إصابة بينها 37079 وفاة) حيث يتفشى الوباء بشكل سريع.
ولا يعكس هذا التعداد الأرقام الفعلية للمصابين بالفيروس في العالم نظرا إلى امتناع عدد كبير من الدول عن إجراء فحوص طبية لمن لا يعانون من أعراض خطرة.
ولا يعكس هذا التعداد الأرقام الفعلية للمصابين بالفيروس في العالم نظرا إلى امتناع عدد كبير من الدول عن إجراء فحوص طبية لمن لا يعانون من أعراض خطرة.
وظهر "كوفيد-19" لأول مرة في أواخر ديسمبر 2019، وذلك في مدينة ووهان بوسط الصين، قبل أن ينتشر في جل دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. احصائية جديدة لإصابات كورونا حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.