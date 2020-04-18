خلال يوم.. 888 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيل 888 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مستشفيات المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا، أن عدد الوفيات بسبب الفيروس في المستشفيات البريطانية بلغ بذلك 15464، لكن حصيلة الضحايا الحقيقية قد تكون أكبر لكونها لا تضم حالات وفاة خارج المستشفيات.
وسجلت في المملكة المتحدة خلال اليوم الأخير 5526 إصابة جديدة بالعدوى، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 114217.
وسجلت في المملكة المتحدة خلال اليوم الأخير 5526 إصابة جديدة بالعدوى، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 114217.
وأخضعت السلطات البريطانية أكثر من 15.4 ألف شخص لفحص كورونا خلال اليوم الأخير، وأصبح العدد الإجمالي أكثر من 357 ألف شخص، وتتجاوز أرقام اليوم في المملكة المتحدة معدلات أمس، عندما سجلت في البلاد 847 وفاة بسبب الفيروس.
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