وزير الداخلية يوجه بإعداد استمارة الكترونية لتحديث معلومات المواطنين

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الداخلية ترأس، اليوم، اجتماع هيأة رأي الوزارة رقم (2) لسنة ٢٠٢٠ بحضور وكلاء الوزارة والاعضاء، وجرى خلال الاجتماع متابعة مراحل تنفيذ فقرات الاجتماع السابق لهيأة الرأي، ومناقشة عدد من القضايا التي تخص تبسيط الاجراءات الادارية أمام انجاز معاملات المواطنين، واتخاذ القرارات التي تدخل في إطار تطوير عمل الوزارة على مختلف المستويات".وأضافت أن "الياسري وجه خلال الاجتماع بتوحيد مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة الداخلية"، موعزاً بـ "تخصيص نافذة الكترونية واحدة لتشكيلات الوزارة كافة من أجل توحيد الجهود وعرض النشاطات والاجابة على المناشدات".

وأمر وزير الداخلية بحسب البيان، بـ "تشكيل لجنة مشتركة من مديريتي الاحوال المدنية والاستخبارات لغرض إعداد استمارة الكترونية لتحديث معلومات سكن المواطنين"، داعياً إلى "نشرها على شبكة الانترنت عبر الموقع الرسمي".



وأكد أن "الاستمارة ستُغني مستقبلاً عن المطالبة بكتاب تأييد السكن لإتمام معاملات المواطنين"، لافتاً إلى أن" إنجاز مشروع الاستمارة الإلكترونية يساعد على استقرار الوضع الأمني ويقلل من حلقات الروتين الاداري".