اعلنت وزارة النقل، السبت، عن وصول 216 عراقياً الى بغداد قادماً من القاهرة ضمن الرحلة الاستثنائية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "216 مواطناً عراقياً قادماً من القاهرة ضمن الرحلة الاستثنائية الخاصة باعادة العراقيين العالقين في مصر وصلوا الى أحضان الوطن على متن الطائرة التي تحمل الطراز A321/YI-AGR التابعة لأسطول الناقل الوطني".
وأجبر انتشار فيروس كورونا دولاً عدة منها العراق على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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