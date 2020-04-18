ميسان تقرر تمديد حظر التجوال لغاية 23 نيسان الحالي

قررت خلية الأزمة في محافظة ميسان، السبت، تمديد حظر التجوال في المحافظة الى 23 نيسان الجاري.
وذكرت الخلية في بيان أطلعت عليه الخليج 365، ان "أبرز ما جاء في اجتماع الخلية اليوم، تمديد حظر التجوال في المحافظة الى 23 نيسان الجاري والسماح للعجلات المتوقفة في السيطرات التي تحمل بعض المواد الانشائية والكهربائية بالدخول الى المحافظة يوم غد من الساعة السابعة صباحاً الى غاية الثامنة مساءً وليوم واحد فقط".
وأضافت أنه "تقرر السماح لعيادات الاطباء والصيدليات لمزاولة عملها الجمعة من الثامنة صباحاً لغاية الـ 12 ظهراً، وفي الايام الاعتيادية من الواحدة ظهرا إلى الرابعة عصرا مع مراعاة الشروط الصحية والوقائية ".
وأشارت إلى أنه "تقرر السماح لدوائر الدولة بمزاولة عملها بنسبة 25 % ".
وأضافت أنه "تقرر السماح لعيادات الاطباء والصيدليات لمزاولة عملها الجمعة من الثامنة صباحاً لغاية الـ 12 ظهراً، وفي الايام الاعتيادية من الواحدة ظهرا إلى الرابعة عصرا مع مراعاة الشروط الصحية والوقائية ".
وأوضحت الخلية أنه "تقرر السماح لكل عيادة باستقبال 15 شخصاً من المراجعين فقط، وفي حال مخالفة الشروط ستكون هناك اجراءات اولها اغلاق العيادات وعدم مزاولة عملها مرة اخرى".
وأشارت إلى أنه "تقرر السماح لدوائر الدولة بمزاولة عملها بنسبة 25 % ".
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