عضو بالتربية النيابية يدعو لاعتماد نتائج نصف السنة للمراحل غير المنتهية

وقال الزاملي في حديث لـ الخليج 365، إنه "نظراً للظروف التي يعيشها البلد بسبب وباء كورونا بشكل عام الان وقبلها بالنسبة لمحافظات بغداد ووسط وجنوب العراق التي شهدت تظاهرات وتعطيل الدوام في اغلب المدارس، فان لجنة التربية عاكفة على ارسال مجموعة مقترحات الى الوزارة للخروج بأقل الاضرار في هذا الموسم الدراسي حيث تم فعليا اعتماد الوزارة على بعض تلك المقترحات".وأضاف أن "لجنة التربية عقدت اكثر من اجتماع مع وزيرة التربية ووصلنا حينها لصيغة تم الاعلان عنها بتقليل للمناهج الدراسية وإلغاء بعض المواد واعتماد الدخول الشامل بالنسبة للمراحل المنتهية".

وأوضح الزاملي، ان "قضية المراحل غير المنتهية لا يمكن البت بالالية المتبعة للمعالجة، وكما اعلنت وزارة التربية بانها تتعلق بالظروف المقبلة"، مشددا على اننا "في لجنة التربية نعتقد انه لا يمكن العودة الى العام الدراسي من جديد ما يجعنا نقترح اعتماد نتائج امتحانات نصف السنة والكورس الاول للمراحل غير المنتهية واعادة قرار اعتماد الغاء امتحانات السادس الابتدائي الوزارية وان يكون لهم امتحانات في نفس مدارسهم".



وأكد انه "لن يكون هنالك تأجيل للعام الدراسي كما انه لن يكون هنالك عبور لمراحل اخرى بشكل مطلق، لكن هنالك ستكون معالجات حقيقية من قبل الوزارة وبالتنسيق مع لجنة التربية النيابية".

وأشار الزاملي، إلى ان "تحديد مواعيد الامتحانات سيعتمد على الظروف التي يمر بها البلد، ولن يكون هنالك الغاء للعطلة الصيفية وعودة المدارس في هذا الفصل وهو امر غير ممكن كون درجات الحرارة المرتفعة تؤثر على المستوى العلمي للطالب وقد يكون هنالك تمديد للامتحانات وتدخل للصيف بعد شهر رمضان على مباشرة المدارس في فصل الصيف هو امر غير ممكن".

