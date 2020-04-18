اعتبرها محاولات للضغط.. الديمقراطي الكردستاني يرد على اتهامات بفرض اسماء على الكاظمي

نفى المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانية النائب ارام بالاتي، السبت، فرض اقليم كردستان اي اسم او شخصية على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مشددا على ان كل مايثار من اتهامات هي محاولات للضغط على الوفد الكردي.
وقال بالاتي في حديث لـ الخليج 365، "حتى اللحظة ليس هناك لقاء مباشر بيننا وبين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لكن الاتصالات موجودة"، مبينا ان "وجهات النظر التي يتبناها الكاظمي بخطوطها العريضة حول بعض الملفات نحن من الداعمين لها، لكن حتى اللحظة لم يتم الدخول في التفاصيل والجزئيات".
واضاف بالاتي، ان "اقليم كردستان لم يفرض اي شخص على الرئيس المكلف، كما لم يتم التباحث حول اشخاص معينين لوزارات معينة، لكنا ما زالنا نصر على الخطوط العريضة والمبادئ الاساسية وهي الالتزام بالدستور والاعتراف بقانونية ودستورية وخصوصية اقليم كردستان، وحل الملفات العالقة بين حكومتي بغداد واربيل".
واضاف بالاتي، ان "اقليم كردستان لم يفرض اي شخص على الرئيس المكلف، كما لم يتم التباحث حول اشخاص معينين لوزارات معينة، لكنا ما زالنا نصر على الخطوط العريضة والمبادئ الاساسية وهي الالتزام بالدستور والاعتراف بقانونية ودستورية وخصوصية اقليم كردستان، وحل الملفات العالقة بين حكومتي بغداد واربيل".
ولفت الى أن "كل مايُثار من اتهامات هي محاولات للضغط على الوفد الكردي قبل ذهابه للحوار من الكاظمي من جهات معروفة، لكنه على ارض الواقع لم يحصل بشكل مطلق".
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