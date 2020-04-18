الأولمبية تتلقى طلباً يخص الحسابات الختامية من نظيرتها الدولية

رياضة 2020-04-18 | 14:09 0 مشاهدة تلقت اللجنة الأولمبية العراقية، طلباً من نظيرتها الدولية، بشأن الحسابات الختامية للجنة. وطالب 11 عضواً من الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية، رئيس اللجنة رعد حمودي، بتسليمهم الحسابات الختامية لأموال اللجنة للسنوات الاربع الأخيرة وارسلت كتاباً الى الأولمبية الدولية. ويحسب مصدر مقرب من الاتحادات الرياضية، فإن "الاولمبية الدولية، استجابت لكتاب الاتحادات الرياضية الـ11، وارسلت كتاباً رسمياً الى اللجنة الأولمبية العراقية".



وأضاف ان "الأولمبية الدولية، طالبت من الاولمبية العراقية بكتاب رسمي، الإعلان عن الحسابات الختامية وتفاصيلها بعد مصادقتها من مكاتب رسمية معتمدة ومواعيد اجتماعات الهيئة العمومية لكل سنة ومحاضر المصادقة للحسابات الختامية". وأضاف ان "الأولمبية الدولية، طالبت من الاولمبية العراقية بكتاب رسمي، الإعلان عن الحسابات الختامية وتفاصيلها بعد مصادقتها من مكاتب رسمية معتمدة ومواعيد اجتماعات الهيئة العمومية لكل سنة ومحاضر المصادقة للحسابات الختامية". يذكر وزارة الشباب والاولمبية الدولية والمجلس الاسيوي استلمت نفس الطلب في ذات الوقت للإحاطة بالعلم، بصفتهم الجهات المانحة لهذه الأموال.



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