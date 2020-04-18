وفاة سعد القذافي في أحد سجون طرابلس

توفي اللواء سعد مسعود القذافي آمر الحراسة الشخصية للرئيس الليبي السابق العقيد القذافي في سجنه عقب 9 أعوام مكث فيها داخل سجون طرابلس. وأفادت قناة "ليبيا 24" أن سعد القذافي توفي اليوم في سجنه رغم صدور حكم بالإفراج عنه عام 2017 وتأكيد الحكم في فبراير الماضي. وكان اللواء سعد مسعود القذافي قد حصل في مايو 2017 على حكم بالبراءة مما نسب إليه من تهم، تم على أساسها اعتقاله في أغسطس 2011، وتم تأكيد حكم البراءة في فبراير الماضي.

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