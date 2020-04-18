نائب يجدد الدعوة للانتخابات المبكرة ويؤكد: الدستور لا يتحدث عن حكومة محدودة الصلاحيات

وقال المسعودي في حديث لـ الخليج 365، إن "أية حكومة يتم تشكيلها وفقاً للدستور هي حكومة كاملة الصلاحيات وبعمر يرتبط بعمل مجلس النواب ضمن الدورة البرلمانية، ولا يوجد في الدستور ما يتحدث عن حكومة بصلاحيات محدودة لفترة محددة".وأضاف، أن "إجراء الانتخابات المبكرة هو مطلب جماهيري وينبغي المضي به على اعتبار أن المادة الخامسة من الدستور أعطت القرار بيد الشعب العراقي، وكان ما جرى في العراق من أحداث هو نابع عن رغبة الشعب العراقي في الانتخابات المبكرة، وهو ما أكدت عليه أيضاً المرجعية الرشيدة في أكثر من خطبة".

واعتبر أن "الحديث عن أن الانتخابات تكلف مليار دولار هو كلام مستغرب، بل هي تتراوح ما بين 300 إلى 400 مليار دينار عراقي كحد أقصى"، مشدداً بالقول: "ينبغي أن يكون من أولويات مسؤولية الحكومة الجديدة تهيئة الأجواء والأرضية المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة، وفي موعد أقصاه عام واحد من تشكيلها".



وتابع، أن "أغلب القوى السياسية خصوصاً منها الداعمة لتكليف مصطفى الكاظمي هي تمضي باتجاه إجراء انتخابات مبكرة بغية حسم الأمور بشكل كامل"، داعياً الحكومة إلى "التركيز على هذا الأمر في برنامجها الحكومي والإسراع بإجراء تعداد عام للسكان في شهر تشرين الأول المقبل، لتوفير قاعدة بيانات رصينة للسكان قبل إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح كلف، الخميس (9 نيسان 2020)، مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً للمكلف السابق عدنان الزرفي الذي أعلن اعتذاره عن التكليف.