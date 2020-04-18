حجز 34 متهما.. حظر التجوال يرفع العنف المنزلي 30% في فرنسا

ارتفعت حالات العنف المنزلي في فرنسا ىبنسبة 30% خلال حظر التجوال الذي فرضته السلطات الفرنسية لمواجهة وباء فيروس كورونا

وأوضح صحيفة "لاديبش" الفرنسية في تقرير لها ان "بعد أسبوع من حظر التجوال ارتفع العنف المنزلي بنسبة 30% عن السابق، مما دفع الحكومة لاتخاذ عدة اجراءات للابلاغ عنها بوجود الحظر".



واضاف التقرير "من الاجراءات الابلاغ عن حالات العنف لدى الصيدليات ومحلات البقالة لكونها مفتوحة، فضلاً عن اجهزة الاتصال".

وبحسب الصحيفة الصادرة من مدينة تولوز بان "تم احتجاز 38 شخصاً بتهمة العنف المنزلي في الأيام الماضية، و24 منهم سيحاكمون".

ويقصد بالعنف المنزلي محاولة شخص ما التحكم في شريك حياته وتأكيد سلطته عليه.

وقد يأخذ العنف المنزلي شكل إيذاء جسدي أو نفسي أو جنسي أو مالي، وفي معظم الحالات، فإن الرجال هم الذين يرتكبونه ضد النساء.