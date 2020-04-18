تسيير رحلة برية استثنائية لعراقيين عالقين في الكويت

أعلنت وزارة الخارجية، السبت، عن تسيير رحلة برية استثناية لعراقيين عالقين في الكويت.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سفارة جمهورية العراق لدى الكويت تُسيَّر رحلة استثنائيّة عن طريق البر".
وأضاف الصحاف، أن "عدد من في الرحلة (151) مسافرا".
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