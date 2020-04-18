بالفيديو حكومة المكلف مصطفى الكاظمي تقترب من الحسم

بعد ايام من تكليفه بتشكيل الحكومة، يقترب المكلف مصطفى الكاظمي من تشكيل حكومته، خاصة بعد ان اعلن اكتمال كابينته الوزارية وخوض شوط من المفاوضات مع الكتل السياسية المتصدرة للمشهد .

بوادر القبول والاتفاق على شخص الكاظمي وحكومته تبدو جيدة لغاية الان، حيث تشير مصادر سياسية الى وجود اتفاق بين الكتل لعقد جلسة للتصويت على الحكومة قبل حلول شهر رمضان ، فيما تشير التوقعات بان يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، أو ربما الخميس كحد اقصى، سيكون هو الموعد المرتقب لمنح الثقة والتصويت لصالح الحكومة الجديدة .

ورغم تلك المعطيات الا ان ذلك لا يعني ان القوى السياسية قد اطلقت يد الكاظمي بأختيار كابينته او منحته الضوء الاخضر بالكامل ، فالاعتراضات مرهونة لا تزال قائمة على بعض مفاصل الوزارة، حيث اوضح المصادر، بان بعض الكتل السياسية سلمت رئيس الوزراء المكلف قوائم باسماء مرشحيها للحقائب الوزارية، اضافة لكتل اخرى ابلغت الكاظمي تنازلها عن استحقاقها بالترشيح ، لكنها لا توافق على الكابينة الوزارية دون رؤية اسماء المرشحين للكابينة الوزارية .

وتتداول اوساط عدة الحديث عن الكابينة الوزارية المنتظرة التي يقال بانها ستتألف من اثنتين وعشرين وزارة ، تتوزع على المكونات، فيما تم تخصيص وزارة واحدة للاقليات.