كشف اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻷول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻌﺒﻲ رﺋﻴﺲ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ البرلمانية اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﺎﻳﺮوس "ﻛﻮروﻧﺎ"، ﻋﻦ ﻗﺮب وﺻﻮل 18 ﻃﻨﺎ ﻣﻦ المساعدات المختلفة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا المرض ﻣﻦ الصين. اﻟﻜﻌﺒﻲ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﺺ ﺑﻪ "اﻟﺼﺒﺎح"، إن "ﻫﻨﺎك ﺗﻮاﺻﻼ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ العراقيين ﻓﻲ الصين وأﺑﻠﻐﻮﻧﻨﺎ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 18 ﻃﻨﺎ ﻣﻦ المساعدات المختلفة ﻟﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ". وأﺿﺎف، ان "اﻟﻌﺮاق ﺳﻴﺮﺳﻞ ﻃﺎﺋﺮات ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ واﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻟﻘﻮة اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﺠﻠﺐ ﺗﻠﻚ المساعدات، وﺳﻨﻜﻮن ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ ﺑﻤﻄﺎر ﺑﻐﺪاد". Advertisements وأﺷﺎد اﻟﻜﻌﺒﻲ ﺑ"اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪان، ﺣﻴﺚ ﺧﻔﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ 50 بالمئة ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ وﻧﻘﺺ اﻷﻣﻮال"، ﻣﺴﺘﺪرﻛﴼ أﻧﻪ "ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺑﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻰ ﺑﺮ اﻷﻣﺎن ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎك إﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﺻﺎرﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ". وتابع أن "المواطن ﻗﺪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺴﻠﺐ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺳﺘﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ أﺳﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﺮوس المميت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكعبي: 18 طنا من المساعدات الصينية ستصل العراق قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.