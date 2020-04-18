المطالبة بموقف برلماني حازم لرفع الغبن والحيف عن ربع مليون عائلة عراقية

دعا النائب كاظم الحمامي، السبت، أعضاء البرلمان الموقعين على لائحة تعديل قانون التقاعد، الى اتخاذ موقف وطني وانساني حاسم وحازم لرفع الغبن والحيف عن ربع مليون عائلة عراقية، مبينا ان هذه العوائل تتعرض الآن لمجاعة مفزعة.
وأضاف الحمامي، "لقد دخلنا الآن في الشهر الخامس ولم يدخل بيوتهم أي فلس، ألا يفترض بالدولة العراقية بسلطاتها السيادية والتنفيذية والتشريعية أن تلتفت الى الظروف القاسية التي تواجهها ربع مليون عائلة عراقية؟، ألم يأن الأوان لإسعاف هذه الأسر التي تتضور جوعاً ؟".
وتسائل الحمامي، "ألا ترون الظلم والحيف والقهر الذي لحق بهم من جراء تطبيق هذا القانون العجيب"، منوها بالقول "لا دوائرهم التي أفنوا أعمارهم في خدمتها قدمت لهم يد العون والمساعدة، ولا هيئة التقاعد استنفرت موظفيها لإنجاز معاملاتهم التقاعدية على وجه السرعة، ولا منظمات المجتمع المدني استشعرت همومهم وأحزانهم".
وتابع الحمامي، "أي عدالة هذه التي قضت بحرمانهم من مواردهم المالية، وتركتهم في مواجهة الفقر والعوز والفاقة؟، أليس في هذا البلد جهة وطنية قوية تنبري لنجدتهم وتسعى لتحسين ظروفهم المعيشية؟".
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