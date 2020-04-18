قيادية كردية: موقفنا تجاه مرشح رئاسة الحكومة يتوقف على هذه الامور

اكدت القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، السبت، ان موقف الحزب تجاه اي مرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة يتوقف على مدى التزامه بتطبيق البنود الدستورية على ارض الواقع.
وقالت الجاف في حديث لـ الخليج 365، إن "موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني لاي مرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة يعتمد على مدى التزام المرشح بتطبيق البنود الدستورية على ارض الواقع وتضمينها في البرنامج الحكومي وتطبيقها على ارض الواقع"، مبينة ان "هذه هي النقطة الاساسية التي ننطلق منها في اي موقف وهي النقطة الرئيسية التي نؤكد عليها في اقليم كردستان".
واضافت الجاف، ان "تضمين البنود الدستورية لحل الملفات العالقة وتنظيم العلاقة بين حكومتي بغداد واربيل ضمن هذا الاطار، هي الهدف الاساس لدينا والمنطلق لنجاح اي علاقة وعمل مشترك مع المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة".
واضافت الجاف، ان "تضمين البنود الدستورية لحل الملفات العالقة وتنظيم العلاقة بين حكومتي بغداد واربيل ضمن هذا الاطار، هي الهدف الاساس لدينا والمنطلق لنجاح اي علاقة وعمل مشترك مع المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة".
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