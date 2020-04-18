10 مصابين في النجف يتماثلون للشفاء ويغادرون المستشفى

أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، تعافي عشرة مصابين بفايروس كورونا ومغادرتهم المستشفى.
وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عشرة مصابين بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء وغادروا مستشفى الحكيم العام".
وأعلنت دائرة صحة النجف، أمس الجمعة، أن المجموع التراكمي للإصابات في المحافظة، لغاية يوم أمس، يبلغ 275 إصابة مؤكدة، بينها 193 حالة شفاء، و5 حالات وفاة.
وأعلنت دائرة صحة النجف، أمس الجمعة، أن المجموع التراكمي للإصابات في المحافظة، لغاية يوم أمس، يبلغ 275 إصابة مؤكدة، بينها 193 حالة شفاء، و5 حالات وفاة.
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