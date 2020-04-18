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10 مصابين في النجف يتماثلون للشفاء ويغادرون المستشفى

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أعلنت دائرة صحة النجف، السبت، تعافي عشرة مصابين بفايروس ومغادرتهم المستشفى.
وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عشرة مصابين بفايروس كورونا تماثلوا للشفاء وغادروا مستشفى الحكيم العام".

وأعلنت دائرة صحة النجف، أمس الجمعة، أن المجموع التراكمي للإصابات في المحافظة، لغاية يوم أمس، يبلغ 275 إصابة مؤكدة، بينها 193 حالة شفاء، و5 حالات وفاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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