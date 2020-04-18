بطلب من المرجع السيستاني.. إصدار عفو عن محكوم اساء إلى المرجع

اصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، عفوا خاصا على محكوم اساء الى المرجع الديني الاعلى علي السيستاني في وقت سابق. وجاء هذا العفو بطلب من المرجع الاعلى السيستاني. واصدر مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني في وقت سابق وثيقة تتضمن مخاطبة لقاضي محكمة جنح الحلة، وجاء فيها أن "المرجع لا يرضى بأن يعاقب شخص بسبب نشره ما تضمن الاساءة لمكانة المرجع"، مطالبا بـ"الافراج عنه". Advertisements

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