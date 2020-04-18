بالصور.. الزوراء خلال الحظر

اعلنت امانة بغداد، السبت، عن ادامة المتنزهات ورعاية الحيوانات خلال حظر التجوال. وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دائرة المتنزهات والتشجير احدى ملاكات امانة بغداد تقوم باعمال ادامة ورعاية مستمرة للحديقة والحيوانات لا سيما ان معضمها نادرة خلال حظر التجوال". واضافت انها "قامت ايضا بتهيئة المتنزه لاستقبال المواطنين مرة اخرى حال رفع حظر التجوال". Advertisements

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